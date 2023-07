Calciomercato Juve / Giuntoli va come un treno: “Ecco chi vuole comprare”

1 di 5

Raffica Juventus Football Club

Cristiano Giuntoli

In casa Juventus sta succedendo di tutto. L'arrivo di Giuntoli alla Continassa non può che cambiare la carta in tavola rispetto ad un progetto che ha il fortissimo bisogno di una rivoluzione, di un ribaltone.

L'ex dirigente del Napoli è in continuo contatto con Massimiliano Allegri e in testa, ha un obiettivo chiarissimo: far tornare subito a vincere la Juve. Non fra due anni, non fra tre. Subito. E' un piano molto chiaro, che non deve essere utopia. Per questo motivo, per questa ragione, le questioni di cui parlare sono tantissime.

E per questo, abbiamo realizzato una raffica di notizie sulla Juve che potrete scorrere in pochi secondi per avere tutte le informazioni rispetto a ciò che sta accadendo in queste ore. E occhio, perché le notizie sono parecchie e tutte molto interessanti. Iniziamo dalla prima per poi scorrerle via via tutte <<<