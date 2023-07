Juve, avv. La Marca: “Con Giuntoli ha prevalso il buon senso”

Domenico La Marca, intervenuto nella trasmissione One Football Club, sulle frequenze di One Station Radio, ha espresso la sua opinione su vari temi relativi al calciomercato. Tra gli argomenti, quello relativi all'arrivo imminente di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Ecco cosa ha detto l'avvocato sulla questione: “Il buon senso alla fine ha prevalso nella vicenda Giuntoli. A Torino si ritroverà a gestire una situazione completamente diversa rispetto alle sue precedenti esperienze. È chiaro che i bianconeri debbano ripartire con nuovo progetto. Allo stesso tempo la Juventus necessita, nel breve tempo, di ritornare ad essere competitiva ad altissimi livelli. Soprattutto questo primo anno in bianconero per Giuntoli sarà molto delicato. Da un lato, dovrà ridurre il monte ingaggi e lavorare sulle uscite non semplicissime. Dall’altro canto dovrà puntare su profili prospettici che già nell’immediato possano essere considerati delle risorse preziose per il nuovo percorso intrapreso dalla Juventus. Molto dipenderà anche dal feeling che si verrà a creare con Allegri. In generale, mi aspetto un mercato molto intelligente dalla Juventus, con molti colpi a sorpresa”.