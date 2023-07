Juve, Impallomeni: “Non mi priverei di Chiesa, su Berardi…”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di calciomercato. In riferimento alla Juventus ha detto: "Non mi priverei di Chiesa. Al posto di Vlahovic si fa il nome di Hojlund che ha una fame pazzesca. E' un ragazzo rampante, che sa fare gol anche con palle sporche. E' giovane, ha fatto un sacco di gol, ha tirato su una squadra che era in crisi. Io sono convinto che Giuntoli entrerà in punta di piedi. Se dovrà fare proprio un sacrificio, fai Vlahovic e cedi un altro, ma non Chiesa . Berardi ? Sarebbe perfetto per la Juventus . Lui più Chiesa sarebbe tanta roba".

Sull'interesse della Juve e le altre per Frattesi

Tra i giocatori graditi alla Juventus, ci sarebbe Davide Frattesi. Un giocatore però dal costo molto elevato, in particolare per i bianconeri, ma che al momento nessun team italiano starebbe riuscendo ad avvicinare. Ecco cosa ha detto Impallomeni su di lui: "Molti possono avere delle perplessità sui costi. Ma credo che sia un giocatore che ha caratteristiche difficili da trovare sul mercato, ha visione di gioco e carattere.Tutto fa pensare che voglia l'Inter, ma se arrivano Roma e Juventus non credo rifiuti. Non vuole andare all'estero, questo è sicuro. Credo che lui sposi anche il progetto tecnico. E' un giocatore abituato a giocare in maniera offensiva, ma secondo me in una squadra votata all'attacco con i suoi inserimenti è ideale. In cuor suo credo che voglia giocare in una squadra di questo tipo".