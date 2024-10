La Juventus lavora ad un colpo folle: spunta il nome di... | Calciomercato

Sono giorni caldi in casa Juventus dove si continua a lavorare in maniera importante non solo sul campo, ma anche in sede di mercato

La Juventus gode sul campo e costruisce fuori. Si sta parlando molto della partita dei bianconeri vinta meritatamente contro la Lazio e capiamo il nervosismo di una certa stampa che non si vuole arrendere al fatto che prendere a prendere Thiago Motta, sia stata la Juve. Il tecnico bianconero sta dando un’anima alla squadra, prima ancora che un gioco. L’undici Juventino ha dimostrato infatti di saper stare in campo leggendo i diversi momenti e allo stesso tempo, approfittando degli stessi. Contro la Lazio, s’è visto chiaramente. Ma mentre si fa un grosso lavoro in mezzo al campo, moltissimo si sta facendo anche per quel che concerne quello che succede fuori. Sul fronte legato al calciomercato. Dove raccogliamo delle notizie molto interessanti.

Juventus, grosse novità di calciomercato

Cristiano Giuntoli sa bene che l’assenza di Bremer, sul lungo periodo, potrebbe pesare in maniera significativa. Per questo si sta adoperando da giorni per capire cosa fare non solo per il presente ma anche per il prossimo futuro. Ed in questo senso le novità che arrivano parlano di diversi nomi che potrebbero fare al caso della Juventus. Tra questi, due sono a dir poco clamorosi.

Del primo s’è parlato spesso: Skriniar. Il giocatore sembra fuori dal progetto PSG e per questo la Juventus potrebbe essere una sua grande occasione. Conosce bene il campionato Italiano, la Serie A. Ma il suo stipendio è molto alto e per questo Giuntoli sta ragionando se davvero possa essere un affare interessante. Ecco perché il nome più intrigante, in realtà, è un altro.

Stiamo parlando di Lukeba, difensore centrale del Lipsia classe 2002. La redazione tedesca di Sky Sport annuncia che potrebbe dire addio a fine stagione e per questo, la Juventus starebbe valutando un colpo fenomenale che però avrebbe un senso considerando l’età giovane del ragazzo. La sua clausola rescissoria è di 90 milioni di euro ma nel 2026 questa si abbasserà a 65. Il punto è che il giocatore potrebbe dire addio prima di quella data. E anche per questo, si crede che quella clausola rescissoria potrebbe non avere un determinato valore. Che conti fino ad un certo punto. E con al volontà di tutto, l’addio potrebbe avvenire a cifre nettamente inferiori. Di sicuro, per la Juve, sarebbe un colpo pazzesco. Un acquisto per il presente e – come detto – per il futuro. Giuntoli, ci sta lavorando. Ma nei suoi piani non c’è solo questo. In queste ore sta circolando un’altra voce PAZZESCA sul mercato Juventino <<<