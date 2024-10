Mercato, Juve al lavoro per il rinnovo di Perin fino al 2027

La Juve sta trattando per il rinnovo di Mattia Perin fino al 2027: le parole del portiere bianconero in conferenza stampa

La Juve e Mattia Perin vogliono continuare insieme. Le due parti sono al lavoro per trovare un accordo per il rinnovo di contratto fino al 2027. Ad annunciarlo è stato lo stesso portiere italiano che in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Stoccarda ha detto: “Io personalmente sto benissimo, cerco di portare un po’ di esperienza e, appunto, passione in tutto quello che faccio; per il mio futuro c’è voglia di continuare, ed è condivisa dal Club. Non mi sento un secondo portiere ma un co-titolare, ed è il Mister e la società che mi fa sentire in questo modo; sta a noi dimostrare con il lavoro di essere tutti possibili titolari. D’altronde, se si gioca tantissimo, è giusto che tutti siano a disposizione sempre: fra noi portieri ci spingiamo ogni giorno a migliorarci”.

Juve, le parole di Perin

Sul match contro lo Stoccarda ha aggiunto: “C’è tanto entusiasmo; stiamo lavorando per non farci suggestionare da ciò che si sente fuori ma di vivere con energia, passione e il piacere di stare insieme; dove possiamo arrivare, come dice la canzone, “Lo scopriremo solo vivendo”, adesso viviamo solo il presente, e il presente dice Stoccarda, su cui mettiamo testa e anima, perché hanno una filosofia simile alla nostra, amano gestire il possesso della palla. Poi, a me, la Champions accende sempre qualcosa di speciale, sotto tutti i punti di vista. Noi dobbiamo andare avanti con la nostra mentalità e il nostro atteggiamento: stiamo costruendo qualcosa di solido, anche se siamo solamente all’inizio“.