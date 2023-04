Calciomercato Juventus / Elkann scatenato: oltre a Milinkovic vuole…

Non solo Milinkovic per la Juventus

Juventus all'opera, il prossimo anno dovrà essere quello dei rilancio definitivo. Poco importa se le voci che stanno arrivando in queste ore parlano di possibili squalifiche a livello Europeo e dunque dalle Coppe. La Juve rimane la Juve, gli altri rimangono gli altri. Per questa ragione è totalmente infondato anche il pericolo secondo cui tanti calciatori non avrebbero più il desiderio di vestire la maglia della Juve. Qualche esempio? I detrattori si reggano forte.

In queste settimane vi abbiamo raccontato di come Zidane abbia messo la Juventus al centro della propria lista dei desideri: "L'accetterebbe anche senza Coppe", hanno scritto all'estero. E lo crediamo bene. Stesso dicasi per Di Maria: il rinnovo è oramai molto vicino. E lui, vuole restare a prescindere da questa o quella penalizzazione. L'ennesima dimostrazione, appunto, che la Juventus è in questo senso totalmente inscalfibile. E parlando di calciomercato e di futuro, novità interessanti arrivano anche rispetto a due calciatori che Elkann avrebbe messo nel proprio mirino <<<