Juventus o PSG, Zidane ha preso la sua decisione. E Allegri… / News

La Juventus dovrà preparare il proprio futuro partendo da un presupposto fondamentale: la Juve viene prima di ogni altra cosa. Delle aspirazioni personali e delle volontà di questo o di quel singolo. Questo è un punto importante per iniziare a parlare di quello che potrà avvenire sulla panchina bianconera da qui alle prossime settimane. Massimiliano Allegri ha fatto blocco intorno ad un gruppo di calciatori che in un modo o nell'altro ce la stanno mettendo tutta per cercare di dare il loro massimo ma questo, potrebbe non bastare.

Nessuno discute le sue capacità e se vogliamo, anche la sua juventinità. Poi ovviamente ci sono sempre i partiti che all'interno della tifoseria dividono in due il campo e fanno in modo che anche tra chi sta leggendo questo articolo, c'è chi la pensa in un modo e chi invece in un altro. Tutto normale, ovviamente. Anche per Allegri, il cui futuro non rimane appeso tanto ai risultati sportivi - viziati da una classifica che speriamo possa essere rivista - quanto alla progettualità di cui questo club ha bisogno.