Mercato Juve | Nome a sorpresa! “Colpo dal Barcellona da 30 milioni”

Juventus all'opera in sede di calciomercato. I movimenti rispetto a quello che potrebbe accadere la prossima estate sembrano intensificarsi sempre di più e per questa ragione oggi vogliamo raccontarvi delle ultime notizie che abbiamo raccolto. La prima riguarda il fatto che le sorprese la prossima estate non mancheranno. Dalle voci che stanno iniziando a circolare, infatti, la possibilità che la rosa possa essere stravolta ci sono e sono anche abbastanza importanti.

La difesa, così come il centrocampo e l'attacco: ogni ruolo subirà delle novità significative. In questo senso crediamo che sarà molto importante capire se Allegri sarà o meno l'allenatore dei bianconeri anche il prossimo anno e dalle indiscrezioni che abbiamo raccolto, possiamo dirvi che su questo i dubbi sono pochi. Max, salvo colpi di scena, rimarrà dov'è. Secondo alcune indiscrezioni, nei suoi piani c'è di ribaltare completamente il centrocampo. E per questo motivo, in queste ore è uscito fuori un nome davvero a sorpresa <<<