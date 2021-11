Calciomercato Juventus | Cherubini non scherza: “Ecco cosa vuole fare”

Noi di Juvenews ve lo diciamo da tanto tempo: attenzione al calciomercato della Juventus di gennaio. Chi ci segue, lo saprà bene: da settimane vi stiamo aggiornando come nostro solito su ogni notizia e su ogni indiscrezione che circola in ambiente bianconero. La sensazione è che qualcosa stia davvero bollendo in pentola in casa Juve. E potrebbe anche essere qualcosa di grosso.