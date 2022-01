Calciomercato Juventus / Colpo di scena: “Può andare via pure lui!”

Nelle segrete stanze della Continassa si continuano a studiare nel minimo dettaglio tutte le possibili mosse di calciomercato della Juventus. Sia per il presente - dunque per gennaio - sia in prospettiva futura. Quello che vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane rimane sempre valido: bisogna attenderci una profonda ristrutturazione in casa bianconera tra il mercato invernale e quello estivo .

Tra tanti addii e nuovi colpi in entrata, la Juve pare destinata a cambiare volto nei prossimi mesi . E i risultati del campo danno purtroppo manforte a questa ipotesi: c'è necessità di cambiare, voltare pagina e - se necessario - fare una sorta di rivoluzione per inaugurare finalmente un nuovo ciclo.

Dunque, non bisogna stupirsi se chi oggi fa parte in pianta stabile dei titolari di Allegri sia contemporaneamente anche messo sul mercato dalla Juve. Che aspetta offerte, visto che le cessioni saranno fondamentali per poter pensare ad eventuali nuovi acquisti. Occhio ad un nome in particolare, per il quale la Juventus avrebbe anche già fissato il prezzo <<<