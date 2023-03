La Juventus al lavoro sul mercato: “Botto da 50 milioni” / News

Si respira aria di rivoluzione in casa Juventus . Alla fine della stagione, qualsiasi siano i verdetti della giustizia sportiva italiana e quelli della Uefa, i bianconeri cambieranno più di qualche cosa. La volontà della società è quella di dare vita a una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa di Allegri , nel tentativo di aprire un nuovo ciclo vincente che possa dominare il calcio italiano e non solo per diversi anni. E, allora, attenzione perché al centro di questa rivoluzione potrebbero finire anche nomi pesanti.

Tra questi, c’è anche chi dal momento del suo arrivo in bianconero ha spesso deluso le aspettative. Il riferimento è ovviamente a Dusan Vlahovic, che non è mai riuscito a garantire i gol e soprattutto la continuità messa in mostra con la Fiorentina. Per questo, la sensazione è che la Juventus possa anche decidere per una sua cessione in estate, a patto ovviamente di ricevere un’offerta adeguata. E, in questo senso, la società bianconera avrebbe già in mente un possibile sostituto da almeno 50 milioni <<<