Calciomercato Juventus / Borsino esplosivo: 10 nomi, 3 sono molto vicini!

Torna l'appuntamento con il borsino del calciomercato della Juventus, che è in pieno svolgimento ed evoluzione. Facciamo dunque il punto sui nomi più caldi e sugli obiettivi reali della Juve per questa estate per capire velocemente qual è la situazione rispetto a diversi colpi che potrebbero arrivare in bianconero. Alcune piste si complicano, mentre altre sembrano sul punto di svolta definitivo. Andiamo dunque più nello specifico e partiamo con il borsino completo con tutte le percentuali aggiornate <<<