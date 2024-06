Calciomercato Juventus | Notizia bomba: “100 milioni di euro per…”

La Juventus lavora per costruire una grande rosa in vista della prossima stagione. Sarà un calciomercato bollente

La Juventus della prossima stagione dovrà essere importante. E vincente. Certo, la Juve quest’anno ha vinto la Coppa Italia. Ma è comunque poca cosa, rispetto a quelle che devono essere le ambizioni di un club glorioso e storico come quello bianconero. Per questa ragione in queste ore stanno circolando voci molto interessanti rispetto a quelle che potrebbero essere le mosse di calciomercato dei bianconeri e nello specifico, di Giuntoli. Il dirigente Juventino vuole mettere Thiago Motta nella condizione di lavorare al meglio e per questa ragione, da quanto ci risulta, ci sono ottime possibilità che il mercato Juventino possa essere particolarmente importante. Ecco di cosa stiamo parlando nello specifico.

Il mercato della Juve si accende

La Juventus – come detto – vuole costruire una rosa importante. Di primo livello. Per farlo, si affiderà mani e piedi a Giuntoli che avrebbe già diverse idee in mente. Tra queste, ci sarebbero un paio di nomi su cui vorrebbe puntare in maniera totale. E pesante. Il primo, è chiarissimo.

Koopmeiners rimane l’obiettivo numero uno per il centrocampo Juventino. E’ un calciatore che piace moltissimo e che costa 60 milioni di euro. Ma ovviamente non è l’unico nome di cui si parla in questi giorni. Nello specifico, infatti, c’è anche il nome di Calafiori che sta facendo parlare e che viene ripetutamente accostato alla Juve. Qui di milioni ne servirebbero (pare) una quarantina. Per intenderci: solo per chiudere questi due colpi la Juventus dovrebbe mettere sul tavolo 100 milioni di euro. Da mettere sul tavolo di mercato. Una somma sicuramente importante che però si potrà raggiungere anche portando a casa qualche cessione. E le notizie sulla Juventus non sono finite qui: in queste ore sta circolando qualcos’altro di molto importante <<<