Juventus, è sempre più Boga-mania: pronto il riscatto

L'ultimo arrivato, eppure il più decisivo. La Juventus è pronta a riscattare Jeremie Boga dopo i primi mesi perfetti dell'ivoriano.

Boga sempre più bianconero: la svolta dopo Bergamo

Il futuro di Jeremie Boga appare ormai sempre più legato alla Juventus. Fino a poche settimane fa l’esterno ivoriano veniva considerato una soluzione temporanea, un innesto utile ma non necessariamente destinato a restare oltre la fine della stagione. Poi è arrivata la serata di Bergamo, la rete decisiva contro l’Atalanta e una prestazione di personalità che ha cambiato completamente la percezione attorno al suo percorso in bianconero. In una sfida dal peso specifico enorme nella corsa Champions, Boga ha dimostrato di poter incidere nei momenti che contano davvero. Non solo per il gol, ma per l’atteggiamento, la disponibilità al sacrificio e la capacità di interpretare un ruolo non suo, quello di centravanti atipico, con intelligenza tattica e spirito di squadra. Elementi che hanno convinto definitivamente società e allenatore ad accelerare i tempi per il riscatto, sfruttando una clausola considerata oggi estremamente vantaggiosa.

Le parole di Chiellini e la volontà del giocatore

A rafforzare ulteriormente questa direzione sono arrivate le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, pronunciate nel pre-partita proprio a Bergamo, che hanno avuto il sapore di una vera e propria investitura ufficiale. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che confermano quanto il club creda nella crescita del giocatore: la Juventus ha il diritto di riscatto e l’intenzione è chiaramente quella di esercitarlo. Boga, dal canto suo, ha ritrovato a Torino quella fiducia che sembrava aver smarrito negli ultimi mesi della sua esperienza in Francia. Il desiderio del calciatore è quello di restare, di dare continuità a questo percorso e di sentirsi parte di un progetto tecnico che lo valorizza. La fiducia di Luciano Spalletti ha inciso molto sulla sua rinascita, così come l’ambiente bianconero che lo ha accolto senza pressioni eccessive, permettendogli di crescere gradualmente.

Un’operazione strategica a costo contenuto

A confermare i dettagli dell’operazione è stato anche Fabrizio Romano, che ha parlato di un accordo già definito tra il giocatore e la Juventus per un contratto a lungo termine. Il punto chiave resta la clausola da 5 milioni di euro concordata con il Nizza, cifra che oggi appare quasi simbolica rispetto al rendimento offerto dal giocatore nelle ultime settimane. Con un investimento minimo, la Juventus si garantirebbe un elemento che Spalletti considera ormai fondamentale per il suo assetto offensivo, capace di offrire soluzioni diverse e imprevedibilità. Un colpo che unisce visione tecnica e sostenibilità economica, premiando la rinascita di un talento che sembrava aver perso brillantezza e che invece, in bianconero, ha ritrovato entusiasmo, continuità e centralità nel progetto.