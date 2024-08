Juventus, clamoroso! Ecco chi arriva se salta Koopmeiners / Mercato

Koopmeiners alla Juventus è il tormentone del calciomercato bianconero di quest’anno. In tal senso, gli aggiornamenti che ci arrivano raccontano molto chiaramente che le novità su quel fronte potrebbero essere particolarmente significative da qui a qualche giorno. Nello specifico, bisognerà riuscire a capire se la Juve potrà o meno accontentare l’Atalanta rispetto alle richieste per il cartellino del giocatore Olandese. Al momento, la Dea pare ferma e convinta: 60 milioni di euro è la richiesta per dare via un calciatore che con l’infortunio di Scamacca, sembra essere diventato ancor più importante. Ma qual è lo stato delle cose?

Koopmeiners-Juventus: chi arriva se salta?

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus e Giuntoli in persona potrebbero molto presto spingersi oltre i 50 milioni di euro come offerta da mettere al tavolo dell’Atalanta. Una somma di denaro molto importante che potrebbe sbloccare definitivamente la situazione. Detto questo, però, su Sky Sport stanno avanzando anche un’altra ipotesi abbastanza pesante.

Luca Marchetti ipotizza – infatti – l’ipotesi per cui (nel caso saltasse l’operazione legata a Koop) la Juventus possa investire tutti quei soldi su altri nomi: ecco la lista fatta su Sky Sport <<<