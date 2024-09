News Juve - Bomba di mercato: "Vlahovic rifiuta il rinnovo!". Balzarini dice...

Sono ore caldissime in casa Juventus. Ci sono voci importanti rispetto a Vlahovic e a quello che potrebbe essere il suo futuro

La Juventus vuole provare a ragionare sin da subito sia di presente che di futuro. In questo avvio di stagione c’è stato molto di cui parlare. Lo diciamo nella misura in cui i bianconeri nono sono sicuramente partiti con il piede giusto in campionato dove tutti si aspettavano di meglio. Dopo il terzo 0-0 consecutivo, poi, è scattato l’allarme. Tutto lascia pensare – infatti – che possano esserci delle vere e proprie sorprese dal punto di vista della formazione da qui a breve. Thiago Motta è rimasto deluso da diversi interpreti e tra questi c’è senza dubbio Dusan Vlahovic. Il giocatore Serbo non sta rendendo neanche lontanamente quello che ci si aspettava e per questo motivo, adesso, il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.

La Juventus all’opera: dilemma Vlahovic

Su questo siamo assolutamente d’accordo anche noi anche se sempre in queste ore stanno circolando delle voci di calciomercato su cui bisogna fare il punto e su cui bisogna mettere ordine. Tra le varie indiscrezioni che filtrano ce n’è una che parla molto nettamente di quello che potrebbe essere il futuro del ragazzo, che deve discutere del proprio rinnovo di contratto con la Juventus. Qualcuno vocifera che Dusan avrebbe rifiutato il rinnovo. Magari, per la richiesta di abbassarsi lo stipendio (vera) e di spalmarlo su più anni. Ma le cose stanno davvero così?

Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube di questa questione e le sue parole sono state nettissime: “Da quanto mi risulta sul discorso rinnovo io mi sono confrontato anche con i colleghi che si occupano di mercato e posso dirvi che a me non risulta e nemmeno a loro risulta questo rifiuto da parte di Dusan. Anzi, a me risulta che i colloqui in realtà non siano ancora stati ripresi. Dunque io non mi sento di dire che non sia così, ma allo stesso tempo vi dico che a me non risulta“. Insomma, le voci circolano e le indiscrezioni volano. Ma solo Dusan può mettere la parole fine su questo discorso. Visto che, tra le altre cose, c’è l’Arsenal dietro l’angolo che sarebbe pronta ad una seria offerta. Intanto Giuntoli starebbe lavorando ad un colpo in entrata davvero grosso <<<