Juve, Cagni: "Vlahovic ha sempre lo stesso difetto..."

Cagni ha parlato dell'attaccante della Juventus, Vlahovic: per l'ex allenatore, la punta non avrebbe ancora migliorato una sua caratteristica

Intervistato a Tmw Radio, Luigi Cagni ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Ho fatto una cosa del genere con Okaka allo Spezia. Stavo un ora, finito l’allenamento, a tirargli palloni e lui a difendere palla, perché non sa difendere palla. Vlahovic ha lo stesso difetto, ma è da tempo che lo dico. Si fa anticipare, è sempre in difficoltà. La mossa di Weah centravanti col Napoli? Per Motta era vantaggiosa perché Vlahovic in quel momento non rendeva niente. Provi in certi casi. Motta sta costruendo una squadra, devi anche mandare dei segnali. A Vlahovic fai capire che così non fa bene, perché così non serve a nessuno, a se stesso. E manda un segnale alla squadra e costruisci così uno spogliatoio”.

Non solo Juve, Cagni: “Juric farà bene alla Roma”

Oltre ai temi relativi alla Juve, Cagni ha parlato della scelta della Roma di affidare la guida tecnica a Ivan Juric: “Farà bene sicuramente, la gente andrà dietro a Juric sicuro. Negli ultimi anni tante chiacchiere, tanti discorsi, con una squadra che andava su e giù, che non aveva anima, ora arriva un allenatore che se non corri stai fuori. La gente se vede uno che corre e sputa sangue è contenta. Se sai gestire anche dei giocatori di qualità, il pubblico vedrà partite ad intensità elevata, giocatori che daranno l’anima. Poi si vincerà e si perderà, ma correranno tutti. Non si farà scrupoli, non guarda i nomi lui, guarda a chi sta bene. I giocatori poi ti vengono dietro, perché si divertono, perché ognuno tirerà fuori il meglio tecnicamente. Avrà bisogno di qualche settimana, ma poi la gente si divertirà”.