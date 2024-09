News Juve | Addio Vlahovic: annuncio improvviso poco fa

La Juventus è partita zoppicando. In questo inizio di stagione ci sono stati alti e bassi che sicuramente fanno pensare e che mettono la società di fronte ad un bivio: agire in maniera pesante già a gennaio o attendere che Thiago Motta possa far rendere al meglio. I calciatori che sono stati comprati sono tanti e molto forti. Ma ci si domanda come sia possibile che Douglas Luiz, tanto per dire uno, passi più tempo in panchina che in mezzo al campo. Scelta tecnica, evidentemente. Che Thiago Motta dovrà difendere anche portando risultati che per ora non stanno arrivando in maniera super-convincente. Ma è ovvio che uno dei casi del momento sia rappresentato invece da Dusan Vlahovic.

La Juventus lavora sul mercato: occhio a Dusan

Il Serbo non sta segnando come tutti avrebbero voluto ma va detto in maniera molto chiara che probabilmente, qui, la colpa non può essere del tecnico. Per mesi s’è data la colpa ad Allegri ma è ovvio che in mezzo al campo, alla fine, ci vadano i calciatori. E sono loro che devono prendersi carico delle loro prestazioni. Sia quando le cose vanno bene, sia quando vanno male. Ecco perché la voce che sta circolando in queste ore rispetto al possibile futuro di Vlahovic, sembra fare particolarmente rumore <<<