Rampulla su Di Gregorio: “Può ricordare Angelo Peruzzi”

Michelangelo Rampulla, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Di Gregorio.

Michelangelo Rampulla, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Ha dimostrato di essere un portiere di affidamento, moderno e molto bravo con i piedi in modo da favorire la costruzione dal basso. E la cosa fondamentale, dimostrata anche a Monza, è che è in grado di compiere delle grandi parate. Se può ricordare Angelo Peruzzi? Credo che l’accostamento possa starci, perché lo ricorda molto come presenza fisica. Forse il direttore si riferiva a questo, poi gli augurerei di essere almeno il 50% di quello che è stato Angelo per essere un grande portiere”.