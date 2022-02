Mercato Juve / Ultim’ora, follia Pogba: ecco cosa abbiamo saputo!

Come vi stiamo raccontando sin dal giorno in cui il mercato di gennaio si è chiuso, la Juve ha tutte le intenzioni di proseguire nel suo progetto di rafforzamento e innovamento anche nel prossimo futuro. La dirigenza bianconera non si è seduta, ma anzi vorrebbe sfruttare questi mesi di assenza di calciomercato per programmare e per muoversi sotto traccia in vista dell'estate.