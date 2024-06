Juve, Szczesny sempre più vicino all’Al Nassr: servono 5 milioni

La Juve si prepara a dire addio a Szczesny: l'Al Nassr si avvicina, per 5 milioni di euro il polacco può partire

Per un portiere che arriva ce n’è uno che è pronto a partire. Non è ancora ufficiale ma la Juve, infatti, si è assicura Michele Di Gregorio per 18 milioni di euro. Il portiere del Monza sembrava destinato a giocare un anno alle spalle di Szczesny, ma in realtà il portiere polacco si prepara a salutare i tifosi bianconeri. L’Al Nassr continua il pressing per l’estremo difensore della Vecchia Signora, che per circa 5 milioni di euro potrebbe essere ceduto. Questa la cifra fissata dalla Juve, che si prepara quindi a dire addio a Szczesny e a dare il benvenuto a Di Gregorio, in arrivo dal Monza.