Mercato Juve / Mossa a sorpresa per il 2022: “C’è stato un incontro!”

Si è da poco conclusa la sessione di calciomercato, ma notizie e voci continuano a circolare. La Juve ha chiuso il suo mercato senza particolari emozioni, ma pare che abbia già degli assi nella manica per il futuro.

Non solo, nelle ultime ore di mercato la Juve avrebbe provato a mettere le basi per il prossimo grande colpo per il prossimo anno <<<