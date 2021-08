Mercato Juve / La verità? Qualcosa si complica: così salta tutto

In casa bianconera si continua a lavorare senza sosta per capire quali siano i margini di miglioramento per una rosa che ha bisogno di rinforzi. Su CR7 i dubbi sono ancora tanti: c'è chi dice che il suo umore non sia dei migliori e chi assicura che comunque, alla fine, rimarrà a Torino. Quello che è certo, comunque, è che qualcosa dovrà muoversi e pure in tempi brevi, rispetto ad altri nomi sia in entrata che in uscita.