Mercato Juve / Rottura e addio a gennaio: “Ha chiesto di andare via”

Le prossime sessioni di mercato della Juve saranno davvero molto interessanti. In estate il club bianconero non è riuscito a completare una campagna acquisti che ha lasciato a desiderare per diverse ragioni.

Ovviamente la Juventus è stata fortemente condizionata dalla complicatissima situazione economica, con la crisi post-pandemia che ha lasciato il segno in tutto il mondo del calcio. O quasi. I conti dovevano essere messi in ordine, il bilancio ha avuto ovviamente la priorità. L'addio di Cristiano Ronaldo però ha cambiato le carte in tavola. Senza più CR7 in rosa, la Juve risparmierà su un ingaggio mostruoso. E se a questo si aggiungeranno anche altre cessioni, allora la Vecchia Signora potrà tornare ad operare in maniera importante anche per quanto riguarda il mercato in entrata.