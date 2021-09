Mercato Juve / Voci pesantissime: “Pronta una folle offerta da 120 milioni”

Calciomercato Juventus, offerta col botto in arrivo.

La Juventus, oltre a combattere sul campo per centrare gli obiettivi stagionali, continua sempre a pensare e a programmare il futuro.

Un progetto destinato a proseguire anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato, ma che potrebbe essere modificato a seconda di quello che succederà proprio in sede di mercato. Tra le situazioni che potrebbero stravolgere i piani della Vecchia Signora, occhio ad un'indiscrezione col botto che sta circolando in queste ore <<<