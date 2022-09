Calciomercato Juventus / Un nome nuovissimo da 50 milioni, magari!

E' evidente come questo inizio di stagione stentato della Juventus non possa essere una responsabilità solamente dell'allenatore. I tanti infortuni, alcuni calciatori in fase calante e anche un pizzico di sfortuna, hanno portato la Vecchia Signora ad affrontare una crisi molto significativa. Tecnica, ma anche economica, come sottolineato dal verdetto dell'ultimo cda bianconero. Oltre 250 milioni di euro di debito.

Nelle segrete stanze della Continassa tuttavia, non si vuole sentir parlare di ridimensionamento. Sarà inevitabile abbattere i costi, soprattutto in merito ad ingaggi esagerati e non meritati. Ma questo non significa che verrà fatto un calciomercato di secondo piano. Già in queste settimane vengono affiancati alla Juve diversi top player. Ovviamente non tutti potranno approdare a Torino, ma state certi che il club piemontese si comporterà anche nelle prossime sessioni da società di primissimo piano. L'ultima notizia arrivata in queste ore è una chiara testimonianza delle ambizioni juventine<<<