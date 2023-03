Calciomercato Juve | Milinkovic, Laporte, Hojlund: grosse news!

Il punto aggiornato su tutte le ultime notizie di mercato legate alla Juventus. Ecco cosa c'è da sapere, cosa è successo

redazionejuvenews

La Juventus sta attraversando un momento di transizione importante, che potrebbe portare ad un vero e proprio cambiamento nel modo di affrontare la prossima stagione. Ciò potrebbe implicare la necessità di salutare alcuni giocatori che hanno contribuito a costruire il vecchio ciclo, per fare spazio a nuovi protagonisti che possano guidare il club verso nuovi traguardi.

La difesa sembra essere uno dei settori in cui la Juventus intende investire maggiormente, per assicurare una retroguardia solida e affidabile. In quest'ottica, la dirigenza bianconera si sta muovendo sul mercato. Alla ricerca di un nome importante, capace di affiancare Bremer e rafforzare la difesa del nuovo corso.

Possibile arrivo di Aymeric Laporte alla Juventus — Tra i nomi che circolano con maggior insistenza c'è quello di Aymeric Laporte, difensore francese naturalizzato spagnolo, che attualmente milita nel Manchester City. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna, la Juventus avrebbe individuato in Laporte il profilo ideale per rinforzare il pacchetto arretrato di Allegri. Laporte ha incontrato qualche difficoltà di spazio quest'anno, anche a causa di un infortunio al ginocchio, e potrebbe essere alla ricerca di una nuova avventura per rilanciarsi nella prossima stagione.

Il contratto di Laporte scadrà nel 2025 e la valutazione del City si aggira intorno ai 30 milioni di euro e l'ingaggio del giocatore è abbastanza elevato, ammontando a 7 milioni di euro. Nonostante ciò, la Juventus potrebbe beneficiare del decreto crescita, che potrebbe diventare un alleato importante nella trattativa.

Giorgio Scalvini: un'interessante opzione per la difesa bianconera — Al momento, la trattativa sembra essere ancora lontana dal decollare, ma la Juventus sembra essere pronta a fare sul serio per portare Laporte ad Allegri. Oltre a lui però, la Juventus avrebbe individuato un altro obiettivo per rinforzare la difesa: si tratta di Giorgio Scalvini, classe 2003, che sarebbe in cima alla lista di mercato della Juventus, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il giovane difensore sarebbe un grande investimento per la Vecchia Signora, che dovrebbe fare i conti con una cifra intorno ai 35/40 milioni di euro per portarlo a Torino.

Juventus, occhi su Smalling — La dirigenza della Juventus sembra quindi decisa a rinforzare la difesa, investendo su giocatori di esperienza e giovani promesse. Ciò potrebbe implicare la necessità di salutare alcuni giocatori del passato, che non sembrano essere più in grado di garantire la solidità necessaria per il nuovo ciclo.

Uno dei nomi che circola maggiormente - un po' in controtendenza in questo senso - è quello di Chris Smalling, difensore della Roma che potrebbe lasciare il club a parametro zero a fine stagione. Nonostante le sue qualità, la carta d'identità di Smalling non permetterebbe alla Juventus di costruire una retroguardia affidabile anche in prospettiva futura.

Novità su Milinkovic-Savic, la Lazio si arrende — La prossima estate potrebbe essere quella giusta per la partenza di Milinkovic-Savic dalla Lazio, secondo quanto riportato da fonti di Relevo. Il centrocampista serbo sembra essere arrivato alla fine della sua avventura con i biancocelesti, con solo un anno rimanente sul contratto e senza alcun segnale di un possibile rinnovo.

In queste condizioni, la Lazio sarebbe disposta a considerare offerte per Milinkovic-Savic, e sarebbe pronta a lasciarlo andare per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. La Juventus sarebbe tra le squadre che stanno monitorando la situazione del calciatore, e che potrebbe fare un'offerta per acquisirlo.

Milinkovic-Savic è uno dei centrocampisti più talentuosi del panorama europeo, ed è considerato da molti un giocatore chiave per la Lazio. Ma a quanto pare la sua partenza sembra essere sempre più probabile, con la Juventus che potrebbe rappresentare una destinazione interessante per il serbo. Milinkovic-Savic sarebbe un rinforzo di grande qualità per la Juventus, che potrebbe contare sulle sue doti tecniche e tattiche per rinforzare il proprio centrocampo.

Naturalmente, la Juventus non sarebbe l'unica squadra interessata a Milinkovic-Savic, che potrebbe essere oggetto di offerte da altri club europei. Tuttavia, la possibilità di giocare in una squadra di alto livello come la Juventus potrebbe rappresentare un'opzione allettante per il serbo.

Al momento la situazione sembra essere ancora in evoluzione, e non è ancora chiaro quale sarà il destino di Milinkovic-Savic. Ma la Juventus sembra essere pronta a entrare in gioco in caso di opportunità, e il calciatore serbo potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la squadra di Allegri in vista della prossima stagione. La Lazio dovrà prendere una decisione sulla questione Milinkovic-Savic, e dovrà valutare attentamente quale sia la soluzione migliore per il futuro del calciatore e della squadra stessa. Considerando che altrimenti, rischierebbe di perderlo a zero.

Tutti gli altri aggiornamenti sul mercato della Juve — Il mercato della Juventus continua a tenere banco, con diverse voci di corridoio che circolano su possibili arrivi e partenze. In particolare, tre nomi stanno facendo discutere gli addetti ai lavori e i tifosi bianconeri: Angel Di Maria, Rasums Hojlund e Paulo Dybala. Vediamo nel dettaglio le ultime notizie su questi tre giocatori.

Angel Di Maria e la sua volontà di restare alla Juve — Il primo nome sulla lista è quello di Angel Di Maria, che ha recentemente dichiarato la sua intenzione di rimanere alla Juventus per un altro anno. Il calciatore argentino ha espresso la sua volontà di rimanere a Torino per un altro anno, rimandando il suo ritorno in Argentina all'estate del 2024. La famiglia del Fideo sembra essere attratta dall'idea di restare ancora un anno sotto la Mole, e questo è un dettaglio non trascurabile per le valutazioni di Angel. Inoltre, il calciatore vorrebbe contribuire a riportare la Juventus alla vittoria, dopo un periodo di crisi che ha visto i bianconeri uscire presto dalla Champions League e lottare per un posto in Europa League.

Rasums Hojlund, l'attaccante danese che piace al Bayern Monaco — Il secondo nome sulla lista è quello di Rasums Hojlund, centravanti classe 2003 dell'Atalanta e della nazionale danese. Il giocatore ha attirato l'attenzione di diversi club europei, ma sembra che il Bayern Monaco sia in vantaggio nella corsa all'acquisto del suo cartellino. I tedeschi avrebbero già avuto dei contatti con l'entourage del giocatore, e potrebbero affondare il colpo con i bergamaschi a fine stagione. La Juventus, dal canto suo, sembra interessata a Hojlund soltanto in caso di cessione di Vlahovic, attaccante serbo che è stato accostato più volte ai bianconeri.

Paulo Dybala e la sua possibile permanenza alla Roma — Il terzo nome sulla lista è quello di Paulo Dybala, attaccante argentino che gioca attualmente all'AS Roma. Il calciatore ha ritrovato la sua forma migliore in campo lontano dalla Juventus e ha attirato l'interesse di molti grandi club. Che vedono in lui una grande opportunità di mercato. Dybala sembra essere chiaro sul fatto che potrebbe rimanere ancora a lungo alla Roma, ma non lo farebbe se Josè Mourinho non rimanesse sulla panchina dell'Olimpico. Questa è l'unica condizione che avrebbe posto per continuare a lavorare nel club.