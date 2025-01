Juve, Marchetti: "Mercato finito? Manca ancora un difensore..."

Luca Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista, ai bianconeri servirebbe necessariamente un altro difensore

Nel suo editoriale su TMW, Luca Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus, esprimendo il suo parere sulle recenti dichiarazioni del direttore sportivo del club bianconero. Ecco le sue parole: “Il progetto di Thiago Motta stenta a decollare. Alcuni aiuti sono arrivati dal mercato, ma non in maniera definitiva. Manca ancora un difensore, nonostante Giuntoli abbia detto che il mercato è finito, perché non ci sono opportunità da cogliere all’altezza della Juventus. Ma la rosa dietro è corta: stasera dopo l’infortunio di Kalulu (anche questo da valutare) è entrato Locatelli come difensore centrale. Immaginiamo che la ricerca continui”.

Marchetti: “Alla Juve la serenità sfugge giorno dopo giorno”

Il giornalista ha aggiunto: “La più delusa non può che essere la Juventus. Una pioggia di fischi hanno accompagnato i bianconeri a fine partita. Una sconfitta che ai fini della classifica non fa molta differenza, se non per la “scelta” dell’avversario. La Juve anche vincendo non avrebbe evitato i playoff. Ma vincere serviva per ritrovare una serenità che oggi in casa Juventus sembra sfuggire giorno dopo giorno, partita dopo partita”. Leggi anche le ultime indiscrezioni di Di Marzio sul calciomercato della Juve <<<