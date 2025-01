Juve, Giuntoli: “In questo momento il mercato è finito”

Nel pre partita della sfida contro il Benfica il ds della Juve Giuntoli ai microfoni di Sky Sport ha parlato del mercato bianconero

Nel pre partita della sfida contro il Benfica il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Siamo stati tanti mesi con pochi calciatori, il mister non ha quasi potuto fare rotazioni. Siamo andati in affanno. Ora rientrano e credo cercherà di usarli al meglio ruotandoli per gestire le forze”.

Sul mercato: “Abbiamo sempre detto che non volevamo toccare nulla in uscita, integrando la rosa con due elementi in difesa e lo abbiamo fatto e con un attaccante perchè Milik latitava a rientrare. In questo momento il mercato è finito, poi staremo attenti ad opportunità tecnica ed economica“.