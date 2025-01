Calciomercato Juventus, Di Marzio sgancia il siluro: "Offerta per..."

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione rispetto al calciomercato della Juventus svelando qualcosa di interessante

Calciomercato Juventus, novità importanti svelate da Di Marzio

Gli ultimi giorni di calciomercato saranno tutti da vivere. Questo vale per tutti i club della Serie A, senza distinzioni. E, quindi, anche la Juventus. Giuntoli dovrebbe aver sostanzialmente chiuso, con gli arrivi di Kolo Muani e di Renato Veiga, il mercato in entrata. Ma questo non vuol dire che i sussulti di gennaio siano terminati qui. Un po’ perché è nella natura della Juve monitorare il mercato, quindi i possibili colpi, fino alla fine (tra l’altro potrebbe ancora esserci spazio per l’arrivo di un altro difensore). Un po’ perché ci sono alcune situazioni in uscita da tenere sotto controllo. Ad esempio Cambiaso, finito nel mirino del Manchester City. Ma non è finita qui.

A rilevare altri rumor del mercato in uscita è stato Gianluca Di Marzio che, nel salotto di Sky, ha annunciato che ci sarebbe stato: "Un sondaggio dell'Al Nassr per Vlahovic". Ma anche che: "L'attaccante della Juventus non ha preso in considerazione la destinazione. Niente da fare per la squadra di CR7, quindi: Vlahovic per il momento resta quindi alla Juventus". Di Marzio spiega poi che il declino di Vlahovic sarebbe arrivato nonostante gli arabi avessero messo sul piatto un contratto lungo e dal ricchissimo salario. In generale sul mercato poi: "Questo non vuol dire che il mercato sia concluso. Resta da capire il futuro di Vlahovic, che ora dovrà giocarsi il posto da titolare con Kolo Muani". Sull'ultimo passaggio di Di Marzio, proviamo ad aggiungere qualcosa. È verosimile che le cose tra Vlahovic e Juventus non siano più rose e fiori come i primi tempi. Ma questo non vuol dire, in alcun modo, che il giocatore sia stato messo sul mercato. O, peggio, che si stia cercando di venderlo ad ogni costo anche, eventualmente, svendendolo. No. Lo scenario peggiore è che Vlahovic resti almeno fino a giugno. Difficilmente si muoverà in questi ultimi giorni di mercato. Poi, ovvio, tutto può accadere. Per il momento, registriamo il suo no all'Al-Nasr.