Calciomercato, Elkann ribalta la Juve: “Ecco chi vuole comprare” / News

E' una Juventus agguerrita quella che sta volando in campionato e in Europa League, nonostante le questioni extra-campo che l'hanno colpita. Ma i bianconeri guardano avanti, puntano al massimo e credono con forza nei propri obiettivi. Come è giusto e sacrosanto che sia.

Allegri sta spingendo i suoi vero il raggiungimento di questi obiettivi: andare fino in fondo in Europa League e raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Difficile, ma non impossibile. Anche perché la Juve ha una doppia strada per tagliare questo traguardo: il campionato e, appunto, l'Europa League. Da questo passerà anche il prossimo calciomercato bianconero, che potrebbe portare in dote alcune grosse sorprese in entrata.