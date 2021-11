Mercato Juve, all-in a gennaio: Cherubini punta due nomi nuovi

Il prossimo mercato di gennaio sarà fondamentale per la Juve. La sessione di riparazione serve proprio a tappare i buchi emersi durante la prima parte di stagione e la Juventus ne ha fatti vedere parecchi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto qualche colpo in più in estate ed è pronto a rinnovare le sue richieste in vista della prossima campagna acquisti.