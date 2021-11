News Juve / Che bomba, l’annuncio fa sognare i tifosi: “Molto presto…”

1 di 2

Calciomercato Juventus, notizia col botto.

Il nuovo progetto bianconero ha ormai preso piede da qualche tempo. Un progetto che prevede investimenti mirati per giovani di grandissime prospettive e qualità. Giocatori capaci quindi di dare un futuro alla Juve, oltre che un apporto già nel presente. I grandi colpi alla Cristiano Ronaldo non sono messi in preventivo, ma nel corso del tempo potrebbero anche esserci alcuni strappi alla regola.

La situazione economica attuale non permette certo voli pindarici da questo punto di vista. Ma la graduale ripresa con il ritorno agli stadi pieni e qualche cessione importante, potrebbero dare campo libero alla Juventus per qualche colpo grosso ad effetto. Si è iniziato in estate a risparmiare (e pure tanto) con la cessione di CR7. E nei prossimi mesi altri addii potrebbero contribuire a dare linfa nuova al bilancio bianconero.

Insomma, la Juve continuerà certamente sulla sua linea verde, ma potrebbe esserci spazio anche per qualche eccezione che conferma la regola. Da questo punto di vista quindi, proprio in queste ore è arrivato un annuncio clamoroso che potrebbe aprire a scenari di calciomercato davvero molto interessanti per la Juventus <<<