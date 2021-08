Calciomercato Juventus / Futuro CR7: ipotesi incredibile all’orizzonte?

La Juventus continua a muoversi, seppur lentamente, sul mercato. La questione relativa a Locatelli è in fase di stallo - e questo non è certamente un buon segno - ma allo stesso tempo i bianconeri si sarebbero già cautelati trovando un accordo di massima con Pjanic. Il calciatore - raccontano alcune indiscrezioni - a Torino ci tornerebbe pure a piedi. Di fatto la Juve ha anche altre questioni da risolvere. Una su tutte, quella di Dybala . Il giocatore pare molto vicino al rinnovo di contratto: una grande notizia. S'è parlato di un assalto (addirittura) di Marotta, che però non ci sarà. La Joya rimarrà dov'è, a Torino, con la maglia della Juve addosso. Ma qualche voce arriva anche a proposito di CR7.

Stando a quanto viene riportato da Repubblica.it, infatti, il calciatore continua ad essere raccontato come di pessimo umore. Il motivo? Semplice. L'approdo di Messi al Psg, dove avrebbe voluto trasferirsi lui, gli toglie l'ultima possibilità di andare via da Torino, dove - si legge sempre sulla stessa fonte - ormai non è più a suo agio. Ecco perché in questo senso, fa ancor più rumore un'ipotesi che se confermata lascerebbe tutti senza parole <<<