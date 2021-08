Mercato Juve / News nella notte: due colpi stanno per saltare

Oggi vi abbiamo parlato di quello che potrebbe accadere nel 2022, ma prima di arrivare a quel momento c'è da pensare al presente. Lo abbiamo detto ieri: non si può pensare che possa bastare uno come Allegri per risollevare la Juventus. Che - per carità - rimane una rosa assolutamente di alto livello ma che ovviamente, ha bisogno di una mezza rivoluzione. Ci sono giocatori che devono confermarsi ed esaltarsi - come Bernardeschi - e allo stesso tempo bisogna fare i conti con una sessione di mercato fra le più complicate della storia del calcio.