Nel calcio tutto può cambiare dalla sera alla mattina, in particolar modo quando si parla di calciomercato. Idee, suggestioni, voci e trattative cambiano di giorno in giorno e il mercato della Juve non fa eccezione. Tra le tante notizie che stanno circolando in orbita bianconera nelle ultime settimane, in queste ore ne è spuntata un'altra che potrebbe rappresentare un netto cambio di rotta per un grosso affare di calciomercato della Juventus <<<