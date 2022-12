Calciomercato Juventus \ Cherubini tira fuori dal cilindro uno scambio folle

La sessione di calciomercato che andrà in scena a gennaio non potrà essere per forza di cose scoppiettante come quella estiva. Non solo la Juventus, ma tutte le squadre d'Europa devono fare i conti con delle strategie abbastanza conservative. Fatta eccezione forse per alcune big inglesi, che sembrano disporre di un pozzo di denaro senza fondo. Ecco allora che in una situazione del genere è normale che si debba fare di necessità virtù, magari ricorrendo a degli scambi fra giocatori. Federico Cherubini, in tal senso, avrebbe in mente un'idea geniale, che potrebbe anche andare in porto<<<