Per Hjulmand la Juventus tratta ora con lo Sporting

Il calciatore ha acconsentito al suo passaggio in bianconero con la società che ora dovrà parlare con i portoghesi per raggiungere un accordo

La Juventus si è spostata in Germania nel quartier generale dell’Adidas per proseguire il ritiro in vista dell’inizio del prossimo campionato. Tutta la squadra è volta a Herzogenaurach agli ordini di Tudor, con il tecnico croato che spera di abbracciare dei nuovi acquisti durante la settimana, e che saluterà alcuni partenti, primo su tutti Weah, destinato al Marsiglia.

Hjulmand dice si

In ottica rinforzi invece, la società continua a muoversi sul mercato per migliorare la squadra in vista della prossima stagione, ed avrebbe raggiunto un principio di accordo con il centrocampista danese dello Sporting Lisbona Morten Hjulmand, che ha aperto al suo passaggio in bianconero, con la partita che ora si disputerà tra le due società. Lo Sporting chiede i 60 milioni della clausola per il giocatore, ritenuti troppi dalle parti di Torino: la dirigenza bianconera cercherà quindi di abbassare le pretese dei portoghesi, forte della volontà del giocatore e della sua apertura al trasferimento.