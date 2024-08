Mercato Juve | Colpo da paura, Giuntoli prova a fregarlo all’Inter

Giuntoli sembra intenzionato a lavorare fortissimo in sede di calciomercato. La Juventus anche nel prossimo anno continuerà a crescere

Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto che il calciomercato della Juventus sia stato straordinario. Partito un po’ in sordina, s’è concluso con un botto da 60 milioni di euro che ha portato Koopmeiners in bianconero per il rosicamento dei gufi e per la goduria dei tifosi della Juventus. Il punto però, sembra essere chiaramente quello per cui Giuntoli non sembra pronto a dire basta. La Juve è forte ma deve prima di tutto dimostrare in campo (vincendo dei trofei) che tutta questa forza possa tramutarsi in qualcosa di concreto. Allo stesso modo, allo stesso tempo, Giuntoli sa bene che si può ancora migliorare. E ci mancherebbe. Ecco la ragione per cui in questi giorni si starebbero già facendo serie valutazioni su quel che potrebbe accadere nel prossimo futuro.

Calciomercato, Juventus già al lavoro sul futuro

Se bisogna trovare un difetto alla Juventus per renderla migliore, di sicuro questo risiede nel comparto offensivo. Dove troviamo il fortissimo Vlahovic e poco altro. Ecco la ragione per cui Giuntoli starebbe lavorando proprio in quella direzione. Ossia, starebbe provando a capire sin da ora quale potrebbe essere il nome giusto su cui investire per rinforzare la Juventus in attacco. E da quanto possiamo svelarvi in esclusiva, il prototipo sarebbe molto chiaro a tutti.

La Juventus vorrebbe provare a rubare l'idea all'Inter. E nello specifico a Beppe Marotta, che da mesi ha messo nel mirino Jonathan David. Un prospetto clamoroso, in forza al Lille, che vale 50 milioni di euro. Con un piccolo particolare. Il suo cartellino scadrà a giugno 2025, quando potrà essere preso a zero. Ovviamente, il piano sarebbe quello di trovare un filo conduttore con l'entourage del ragazzo, prima di quella data. E dunque, di accordarsi in tempo per rubarlo alla concorrenza. Stiamo parlando di un calciatore che ha segnato una valanga di gol, pronto al saldo di qualità. E' giovane e forte e l'idea di arrivare alla Juve, potrebbe esaltarlo. Quello che succederà lo staremo a vedere, ma la Juve non spegnerà i motori del mercato.