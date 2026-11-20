La Juventus continua a muoversi per rinforzare la fascia sinistra e tra i profili seguiti c'è quello di Rayan Ait-Nouri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore del Manchester City avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento in bianconero nella prossima sessione di mercato. Un'apertura importante per una trattativa già avviata nelle scorse settimane, quando la dirigenza aveva riallacciato i contatti con il suo entourage.

A spiegare la disponibilità del giocatore è soprattutto la situazione vissuta a Manchester. Arrivato dal Wolverhampton per circa 31 milioni di sterline, il 25enne algerino, che possiede anche il passaporto francese, ha trovato pochissimo spazio con Maresca. I dati riportati dalla Gazzetta parlano di zero minuti in Premier League in questa stagione, con dieci partite trascorse tra panchina e tribuna. L'esterno è stato impiegato soltanto nelle coppe, tra Champions League e League Cup, per un totale di 168 minuti. Un bottino decisamente ridotto rispetto al ruolo da titolare che aveva conquistato al Wolverhampton.

Per la Juventus si tratterebbe di un rinforzo mirato. Sulla corsia mancina Spalletti ha dovuto gestire diverse assenze e problemi fisici, con Cambiaso tra i giocatori che nelle ultime settimane hanno lavorato a parte. Ait-Nouri garantirebbe velocità e spinta offensiva, offrendo al tecnico un'alternativa utilizzabile sia nella difesa a quattro sia in un sistema con i quinti di centrocampo.

Il principale ostacolo resta la posizione del Manchester City. Il club inglese, secondo la Gazzetta, vuole valutare prima eventuali soluzioni più vantaggiose, compresa una cessione a titolo definitivo. La Juventus considera invece più praticabile la formula del prestito, ipotesi già circolata anche nelle ricostruzioni delle scorse settimane. La distanza tra i due club riguarda quindi soprattutto la formula, destinata a essere il punto centrale dei prossimi contatti.

La dirigenza bianconera tiene comunque aperte anche altre piste. Per la fascia sinistra sono seguiti Destiny Udogie del Tottenham e Alejandro Balde del Barcellona, due profili giovani e con esperienza internazionale. Ait-Nouri, però, può contare su un elemento importante: la volontà di trasferirsi a Torino, un primo passo che potrebbe favorire l'evoluzione della trattativa.

Prima di concentrarsi sul mercato, la Juventus dovrà pensare alla partita di domenica alle 12:30 contro il Venezia, davanti a un Allianz Stadium già esaurito. I bianconeri occupano il settimo posto con 18 punti e cercano continuità per avvicinarsi alle prime quattro posizioni.