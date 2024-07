Enzo Raiola: “Bonaventura alla Juve a gennaio? La Fiorentina…”

Enzo Raiola, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del mancato arrivo di Bonaventura alla Juve.

Enzo Raiola, procuratore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Bonaventura: “È stata una pista percorribile in inverno, perchè Giuntoli aveva fatto un’esplicita richiesta per lui, di fronte alla quale però il no della Fiorentina è stato categorico. Bonaventura è sempre stato molto legato alla squadra e alla città, per questo motivo non ha fatto alcuna pressione in questo senso ed ha accettato volentieri la permanenza in viola. Certo, oggi siamo un po’ rammaricati per il trattamento ricevuto, negli incontri avuti ci erano stati prospettati scenari diversi e per questo la risposta avuta adesso dall’area tecnica ci ha lasciati spiazzati, ma alla fine se non c’è convinzione nei suoi confronti, per quella che è la sua carriera ritengo sia giusto fare le valigie, tanto le richieste non ci mancano”.