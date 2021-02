Danilo protagonista di Live Ahead

TORINO – Dall’estate del 2019, la Juventus ha lanciato Live Ahead, l’espressione più chiara della mentalità bianconera. Vivere sempre proiettati in avanti, pianificando e progettando il futuro, portando innovazione nel mondo, sia per il calcio che per la cultura, con determinazione e passione. Questo è il motto della Vecchia Signora, la squadra più titolata d’Italia e tra le più importanti per la storia del calcio mondiale. Sui social, questo motto sta spopolando, tanto che la Juve ha anche creato un account ufficiale per portare avanti questa mentalità. Molti sono stati i contest e gli approfondimenti fatti per i tifosi bianconeri attraverso questo canale. L’obiettivo è quello di sottolineare sempre di più l’importanza dello spirito della Juventus.

Uno degli ultimi contest lanciati da Live Ahead ha visto per protagonista Danilo. Il difensore brasiliano si sta rivelando uno degli uomini più importanti in questa stagione per la squadra allenata da Andrea Pirlo. Con le sue prestazioni, infatti, sta risultando sempre più decisivo, specialmente nella rincorsa alle milanesi in campionato. Per questo, l’account Instagram ha lanciato la sfida tra i tifosi, chiamati a realizzare un ritratto del calciatore. Molte sono state le partecipazioni a questa “competizione”, che ha visto tirare fuori delle vere e proprie opere d’arte.