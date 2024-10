Ciao ciao Inter: “Va alla Juventus!” | Calciomercato News

Pioggia di indiscrezioni e di voci relative al calciomercato della Juventus e non solo fanno parlare in maniera pesante in queste ore

Juventus e calciomercato: si lavora alla grande. Giuntoli si sta muovendo in maniera rapidissima per tentare di costruire una rosa che possa davvero essere all’altezza della situazione. Ed è per questo motivo che da settimane non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere sul fronte legato agli acquisti, più che alle cessioni. Nello specifico pare infatti che la Juve voglia provare a costruire una squadra migliore di quella attuale e per questo, tra le varie questioni, ce ne sono alcune molto interessanti che parlano di due colpi niente male.

Il primo è senza dubbio Jonathan David. Un calciatore fenomenale su cui la Juventus starebbe lavorando da tempo. Inutile girarci intorno: è un fenomeno. Su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa ma Giuntoli conta di riuscire a convincerlo a firmare per i bianconeri entro la prossima estate. Si tratterebbe senza dubbio di un colpo clamorosamente importante, considerando che vale 50 milioni di euro e che potrebbe arrivare alla Juve a zero. E poi, occhio ad un altro calciatore che la Juve vorrebbe “rubare” a Marotta e all’Inter.

La Juventus si muove: il calciomercato s’accende

In queste ore circolano voci importanti rispetto al fatto che l’Inter sia pronta ad affondare il colpo per Bijol. Il difensore dell’Udinese che tanto bene sta facendo e che rappresenterà l’oggetto del desiderio da qui a gennaio. Ecco, da quanto riportano tutti l’Inter sarebbe in pole per averlo. Ma da quanto risulta in esclusiva a juvenews.eu, Giuntoli avrebbe invece effettuato un contro-sorpasso per averlo a Torino, probabilmente sempre a gennaio. Una mossa, questa, che va nella direzione di trovare rinforzi in difesa. Skriniar piace ma è difficile. Bijol, invece, è forte e può arrivare. Staremo a vedere. Intanto, sempre parlando di calciomercato e di Juventus, qualcos’altro di grosso si sta muovendo <<<