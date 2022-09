Calciomercato Juventus – Gira una voce folle, in Inghilterra scrivono…

La dirigenza della Juventus ha fatto di tutto in questa sessione estiva per regalare a Massimiliano Allegri una squadra in grado di competere ad alti livelli sia in campionato che in Champions. Sono arrivati tanti volti nuovi. Stupisce, quindi, fino ad un certo punto che i risultati per il momento non siano ancora entusiasmanti. La Vecchia Signora avrà modo e tempo per riprendersi e per primeggiare in Italia e all'estero.