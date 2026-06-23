Non è solo una questione di tempo, visto che la società bianconera sembra aver messo a referto un passaggio decisamente importante ed è pronto per aggiungere alla sua rosa un nuovo centravanti di primissimo livello. Dusan Vlahovic ha oramai rassegnato la fine del suo rapporto con la squadra di Torino e di conseguenza si sta iniziando a cercare un nuovo profilo che sappia fare la differenza. Un calciatore che magari conosca bene l'ambiente e proprio in queste ore sembra essere arrivata la fumata bianca che potrebbe davvero fare tutta la differenza per l'attacco. I dettagli sul nuovo nome che sta prendendo quota.

I dettagli sul nuovo nome bianconero

Randal Kolo Muani, nuovo obiettivo della Juventus

Si torna sempre dove si è stati bene, questa sembra essere il diktat che porterà la Juventus ad inserire nella propria rosa un nuovo centravanti di assoluto spessore. Randall Kolo Muani è l'obiettivo numero uno per la squadra bianconera di Torino. Proprio nelle ultime ore sembra essere arrivata la svolta, con le parti che hanno trovato un accordo per la possibile sottoscrizione di un nuovo contratto. L'entourage del francese è decisamente soddisfatto ed ha grande voglia di iniziare questo secondo capitolo in quel di Torino. Adesso non resta che sistemare l'affare con il club francese che detiene il cartellino: il Paris Saint Germain.

Il contratto da chiudere

Solo una questione di tempo, ma sicuramentedalla capitale francese. 100 i milioni che aveva speso la società per assicurarsi le sue giocate,quelli per cui si cercheranno di accordare le parti ed aggiungere alla rosa bianconera un bomber di primissimo livello. Adesso non resta che attendere la conclusione della trattativa, con la Juve che ha grande voglia diprima dell'inizio del ritiro.