Mercato Juve, addio Kolo Muani: il francese può partire prima del previsto

Kolo Muani è a secco da due mesi e ora la Juve ragiona sul suo futuro: le ultime novità sull'attaccante francese

Cinque gol in cinque partite, poi il vuoto. Kolo Muani aveva iniziato la sua esperienza alla Juve col botto, per poi fermarsi altrettanto velocemente. Il francese non trova la via della rete da ormai due mesi e ora la dirigenza comincia a farsi molte domande sul suo futuro. Il classe 1998, infatti, è a Torino in prestito secco e se fino a poche settimane fa sembrava quasi scontato che la Juve provasse quantomeno a trattare per prolungare la sua permanenza, ora le cose sono cambiate in maniera drastica. Secondo La Gazzetta dello Sport la Juve starebbe pensando di non riscattarlo, soprattutto ora che Motta è stato esonerato e che Tudor l’ha messo in panchina. Il titolare è tornato Vlahovic, il francese non segna e la sensazione è che ora Kolo sia destinato a tornare al PSG, magari anche prima del Mondiale per Club.

Juve, le parole di Tudor

In conferenza stampa Tudor parlando di Kolo Muani e Vlahovic ha detto: “Le gerarchie si stabiliscono di partita in partita, si fanno delle scelte, in questo momento è così. Le scelte si fanno in base a quello che si vede durante la gara e in settimana. Dusan è un giocatore forte, come Randal, sono due attaccanti forti”. Nel frattempo arrivano novità sulla Juve: Kevin De Bruyne in bianconero? Ecco cosa abbiamo scoperto <<<