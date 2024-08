Mercato Juve, si sblocca Nico Gonzalez: l’argentino è a un passo

La Juve si prepara ad accogliere Nico Gonzalez: svolta nella trattativa con la Fiorentina. Le ultime novità

La Juve ha da tempo trovato l’accordo totale per Nico Gonzalez ma la Fiorentina ha chiarito di non volerlo lasciar partire prima dell’arrivo del suo sostituto. Ora però il Genoa ha finalmente dato l’ok al trasferimento di Gudmundsson: l’argentino potrà finalmente volare a Torino.

Mercato Juve, Nico Gonzalez sempre più vicino

A riportarlo è Fabrizio Romano che su X ha scritto: “La Fiorentina è vicina all’accordo per Albert Gudmundsson, in quanto sono stati prenotati degli esami medici per sabato. Se tutto andrà come previsto, la Juventus attenderà il via libera per ingaggiare Nico González come nuovo esterno offensivo molto presto“.