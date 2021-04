Calciomercato Juventus – Voce folle su Lewandowski: “C’è il contatto”

Il fallimento della Juventus nella stagione corrente è sotto gli occhi di tutti. Sul banco degli imputati sono finiti in tanti. Dall'allenatore ai calciatori e perfino la dirigenza. L'attacco bianconero è parso per larghi tratti Ronaldo dipendente e quando il marziano non riusciva a timbrare il cartellino, Dybala e Morata spesso latitavano. Ecco perché fra gli obietti della Vecchia Signora nel prossimo mercato ci sarebbe quello di prendere un attaccante fortissimo, ma soprattutto un bomber da oltre 20 gol.La voce arrivata in queste ore avrebbe del clamoroso, anche perché riguarderebbe uno dei centravanti più forti del mondo<<<