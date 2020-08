Calciomercato Juventus, via anche CR7? Circola una novità pesantissima!

Calciomercato Juventus, indiscrezione bomba su CR7: ecco cosa sappiamo

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – C'è grande fermento in casa bianconera. L'esonero di Sarri e l'arrivo di Andrea Pirlo segnano l'inizio di una nuova era e ora si attendono diversi sviluppi anche per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Occhio però ad alcune voci allarmanti relative al futuro di Cristiano Ronaldo. Senza ombra di dubbio, il fenomeno portoghese non ha preso affatto bene l'eliminazione agli ottavi di Champions League e come è arrivata. E ora sta circolando una pesantissima indiscrezione: ecco di cosa si tratta e cosa potrebbe davvero succedere a breve