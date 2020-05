Calciomercato Juventus, un colpo da 40 milioni per Sarri: “Contatti avviati!”

Calciomercato Juventus, contatti avviati per un pallino di Sarri

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In vista del prossimo anno la dirigenza bianconera vorrebbe mettere a disposizione di mister Sarri una rosa più compatibile con le idee tattiche e le esigenze del proprio allenatore. Molte volte abbiamo sentito parlare della Juventus come una squadra fortissima, ma con delle lacune soprattutto a causa di alcuni giocatori che non sarebbero congeniali al modo di giocare di Sarri, che in effetti non è riuscito a riproporre il suo rinomato “sarrismo” tanto ammirato ai tempi di Napoli anche a Torino. Ecco perché alcune scelte di calciomercato andranno proprio verso questa direzione: bisognerà puntare su giocatori capaci di dare al tecnico quanto chiede. E se c’è un giocatore che forse più di tutti è un vero e proprio pupillo del tecnico toscano, quello è Jorginho. Il regista italo-brasiliano ha fatto benissimo con lui sia con il Napoli che con il Chelsea e rappresenta il mediano perfetto per le idee “sarriane”. E Fabio Paratici si starebbe muovendo proprio per regalare al suo allenatore il centrocampista classe ’91. Stando a quanto riportato infatti dal Daily Express, la Juve avrebbe già avviato i contatti con i Blues per Jorginho e il club inglese avrebbe aperto all’ipotesi di cessione, ma soltanto a fronte di un’offerta da circa 40 milioni di euro. I margini di trattativa con il Chelsea comunque sono ampi, soprattutto se pensiamo che tra i due club sono in ballo anche altri nomi importanti, come quello di Emerson Palmieri e Miralem Pjanic, giusto per citarne alcuni. Il mediano bosniaco in particolare piace tantissimo agli inglesi: chissà che non possa nascere una maxi trattativa sull’asse Torino-Londra che comprenda anche più di un giocatore. La cosa che pare certa è però che la Juve si stia muovendo concretamente per Jorginho, un autentico pallino di Maurizio Sarri. Ma non è ancora tutto. Nel mirino di Paratici infatti sarebbero finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA